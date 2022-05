Juventus | Allegri | “Miretti mi ha stupito Torna Mckennie | domani una bella partita”

Advertising

GiovaAlbanese : #Dybala parte regolarmente per Firenze. #Allegri conferma: «Andremo tutti tranne Danilo, Chiesa e De Sciglio. Altri… - GiovaAlbanese : Trovo alquanto improbabile che un club come la #Juventus, che fa del #finoallafine uno dei suoi motti principali, c… - DiMarzio : .@juventusfc, le parole di #Allegri alla vigilia della gara contro la @acffiorentina - infoitsport : Fiorentina-Juventus, stagione finita per tre: Allegri svela anche un recupero - infoitsport : Juventus, Allegri: 'A Firenze ambiente caldo, Vlahovic lo sa bene. Divertiamoci' -

...avrà un significato solo per la squadra viola (ingresso in Europa) e zero ormai per la, ... e aveva chiesto addi non essere convocato. Per fortuna, non gli è stato concesso (come ......lasta per mettere a segno il doppio colpo a costo zero dal mercatoStringe i tempi lache ha fretta di comporre quella che sarà la squadra a disposizione di Massimilianoper ...Le dichiarazioni del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri in vista della sfida contro la Fiorentina, elogiando il giovane Miretti ...Il calciomercato di Inter e Juventus può intrecciarsi durante l'estate: il gioiello può già lasciare la Spagna.