(Di venerdì 20 maggio 2022) Si raffredda la pistaper lantus: i bianconeri non vogliono spendere quelle cifre per il centrocampista azzurro Come riferito dalla Gazzetta dello Sport,ha da tempo dato il suo benestare al passaggio alla, voglioso com’è di tornare a giocare in Serie A. Ma larischia seriamente di saltare. Nonostante l’accordo tra club e giocatore, infatti, i bianconeri non vogliono spendere più di tanto nel costo del cartellino. Finchè non verrà sciolto questo nodo, difficilmente il regista potrà approdare alla corte di Massimiliano Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Juve, si allontana Jorginho: il punto sulla trattativa - vibesdimercato : Se #mbappe rimane al psg avvicina pogba alla juve, non lo allontana. - LALAZIOMIA : Il Messaggero| Milinkovic si allontana dalla Juve, ma niente rinnovo oltre il 2024 - laziopress : Il Messaggero| Milinkovic si allontana dalla Juve, ma niente rinnovo oltre il 2024 - pasqualinipatri : Il Messaggero| Milinkovic si allontana dalla Juve, ma niente rinnovo oltre il 2024 -

Calciomercato.com

La sfida successiva, contro la, è agrodolce. E' la notte dello splendido gol su punizione e del rigore sbagliato: arriva una sconfitta dolorosa, chela Roma dalla corsa per un posto in ...Lasida Antony: corsa a due in Premier Antony ©LaPresseIl destino del fantasista, infatti, potrebbe proseguire in Premier League. L'attaccante piace non poco nel massimo campionato ... Inter: Perisic si allontana, la verità sulla Juve La Juventus si allontana da Milinkovic-Savic; nelle ultime ore questa indiscrezione ha sconvolto il mondo bianconero. Motivo da non credere.Il futuro della Fiorentina passa senza dubbio dalla partita di sabato contro la Juventus e dall'eventuale qualificazione in Europa, ma il club sta già vagliando i primi nomi per la ...