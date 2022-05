Jorginho | Santos | “Molto difficile che torni a Napoli | ma nel calcio mai dire mai La priorità ora è il rinnovo col Chelsea”

(Di venerdì 20 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Joao, procuratore di. Perché in Premier si è arrivata alla contemporaneità mentre in Serie A no? “È sempre così. L’Italia ora ècompetitiva, ed è anche bello quando si arriva così all’ultima giornata”. Il futuro di“Lui ha un anno di contratto col, laè il. Al momento però ilnon può operare, quindi vedremo con la società”. La verità sulla Juventus: è interessata aè in fase calante? “ha fatto sei sette anni diad alto livello, ...

Advertising

numero-diez.com

Quindi, per il quale potrebbe partire l'assalto una volta sbloccata la cessione del Chelsea, come anticipato ai nostri microfoni da Joao. Juventus che ha effettuato sondaggi anche per ......il futuro è ancora tutto da scrivere, con il contratto in scadenza con il Chelsea nel 2023 e la sensazione che il futuro possa tornare ad essere in Italia. Rutigliano alla CMIT TVJoao,... Jorginho alla Juve Le parole dell'agente del giocatore Sul nostro sito, tutti i giorni, dalle 12.00 alle 13.00, troverete le dichiarazioni dei numerosi ed importanti ospiti del programma radiofonico. Per i nostri lettori, la diretta testuale di 1 Football ...La Gazzetta dello Sport racconta di un recente blitz a Londra per il regista dei Blues, con Cherubini che ha incontrato la dirigenza del Chelsea: l’obiettivo della Juventus è quello di assicurarsi Jor ...