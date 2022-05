Jessica Selassié e Barù si frequentano? Al centro del gossip!

Advertising

fanpage : 'Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella' Queste le parole di Maurizio Costanzo, alle quali risponde pr… - thehoIyinnocent : io veramente ti invidio molto cara jessica selassié #jerù - ElisaDiGiacomo : Jessica Selassié sul rapporto con Barù: ‘C’è attrazione fisica da entrambe le parti’ - mateo_save : Grazie molto anche a Jessica che e sempre stata vicino al mio campione....e che non gli ha mai fatto mancare niente… - Stefmisano : RT @fanpage: Jessica Selassie e Barù 'si sentono regolarmente': la principessa chiarisce che tra i due c'è sempre stata attrazione fisica,… -

Gossip News

Tuttavia quest'ultima ha preferito non rivelare la sua identità: 'E' uno sportivo...'invece ha confermato di provare ancora un certo interesse per Barù.Sorelle, nuove rivelazioni su Barù.non ha alcun dubbio: "C'è attrazione reciproca". Argomenti trattati Sorelle: nuove rivelazioni su Barù I Jerù possono tornare a sperare Clarissa: ... Clarissa e Jessica Selassi in lacrime Abbiamo visto nostro padre in carcere