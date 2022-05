Italia, Mancini: “Non possiamo stravolgere tutto all’improvviso” (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha parlato a Sky Sport in vista delle convocazioni per le prossime gare che aspettano gli azzurri. Ecco le sue parole: “Prima di tutto bisogna trovare i giocatori, ci sono dei ragazzi con noi da tempo e pian piano entreranno in pianta stabile. Cambieremo un po’ di cose, ma non possiamo stravolgere tutto all’improvviso. A parte l’Argentina, ci saranno gare importanti in Nations League”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Ct della Nazionalena, Roberto, ha parlato a Sky Sport in vista delle convocazioni per le prossime gare che aspettano gli azzurri. Ecco le sue parole: “Prima dibisogna trovare i giocatori, ci sono dei ragazzi con noi da tempo e pian piano entreranno in pianta stabile. Cambieremo un po’ di cose, ma non. A parte l’Argentina, ci saranno gare importanti in Nations League”. SportFace.

Advertising

DiMarzio : .@Azzurri, i convocati di @robymancio per lo stage a Coverciano - vale7inter : Lo sfogo di Roberto #Mancini al forum CorSport: 'Speravo venissero fuori più giocatori: ci sono tanti giovani bravi… - vale7inter : #Italia, convocati per lo stage di #Mancini anche Sebastiano #Esposito, #Salcedo e #Oristanio. - ferrantelli94 : RT @marifcinter: #Italia, convocati per lo stage di #Mancini anche Sebastiano #Esposito, #Salcedo e #Oristanio - GioKobeFantapaz : RT @USCremonese: ?? Stage con Mancini per Carnesecchi, Fagioli, Gaetano, Okoli ?????? -