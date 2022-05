Italia Argentina | anche Dybala tra i convocati di Scaloni

Advertising

DiMarzio : .@Argentina, i convocati per la gara contro gli @Azzurri - tuttosport : #Argentina, i convocati per l'#Italia: ci sono #Dybala, #Lautaro e #Senesi ? - Jnndigital : Messi lidera a Argentina para la ‘Finalissima’ ante Italia - JNN_DIGITAL : Messi lidera a Argentina para la ‘Finalissima’ ante Italia - BocaJuniorsYT : @luvecchia57 @Bebar85 guarda questa mappa...per farti capire la relazione Italia-Argentina a che livelli arriva -

Il Commissario Tecnico dell'Lionel Scaloni ha ufficializzato la lista dei convocati per la Finalissima di Wembley L'ha reso noti i convocati per la 'Finalissima' contro l'del 1giugno a Wembley. Nell'elenco del ct Lionel Scaloni figura anche Paulo Dybala, oltre a Musso, Molina, Perez, Lautraro, ...Paulo Dybala ©LaPresseIn attesa di proposte concrete dall'estero, insoprattutto Inter e ... Entrambe le tifoserie sperano dunque di poter accogliere presto la Joya, ma solamente una ...Luka Romero è il protagonista del Match Program biancoceleste in vista della sfida di sabato contro l'Hellas Verona. L'argentino ha fatto un bilancio della sua prima annata ...Il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha diramato l'elenco definitivo dei convocati per la Finalissima, la sfida tra l'Italia campione d'Europa e la nazionale detentrice della Coppa A ...