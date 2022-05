Isola, Lory Del Santo contro Alessandro: cosa dice alle spalle del figlio di Carmen Di Pietro (Di venerdì 20 maggio 2022) All’Isola dei famosi sta facendo discutere l’atteggiamento di Lory Del Santo che spenderebbe molto del suo tempo sull’Isola a parlare, non sempre bene, degli altri concorrenti. LEGGI ANCHE: — Isola, Fabrizia alla ricerca delle pietre contro la negatività, ma ecco cosa si scopre Questa volta nei discorsi di Lory è finito Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro, accusato da Lory di essere un personaggio a tratti inesistente nel gioco se non fosse per sua madre. Lory avrebbe atteso l’assenza di Nicolas per cominciare a parlare a ruota libera: “Nicolas è in infermeria, quindi Lory inizia a sparlare di Alessandro. Poi sono gli ... Leggi su funweek (Di venerdì 20 maggio 2022) All’dei famosi sta facendo discutere l’atteggiamento diDelche spenderebbe molto del suo tempo sull’a parlare, non sempre bene, degli altri concorrenti. LEGGI ANCHE: —, Fabrizia alla ricerca delle pietrela negatività, ma eccosi scopre Questa volta nei discorsi diè finito, ildiDi Pietro, accusato dadi essere un personaggio a tratti inesistente nel gioco se non fosse per sua madre.avrebbe atteso l’assenza di Nicolas per cominciare a parlare a ruota libera: “Nicolas è in infermeria, quindiinizia a sparlare di. Poi sono gli ...

