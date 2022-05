Isola d’Elba: muore durante escursione in bicicletta a Capoliveri (Di venerdì 20 maggio 2022) Si chiamava Christian Muhlethaler, aveva 64 anni, ed era svizzero: è morto oggi, 20 maggio 2022, mentre stava percorrendo in bici un sentiero di Monte Calamita all'Isola d'Elba (Livorno) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 20 maggio 2022) Si chiamava Christian Muhlethaler, aveva 64 anni, ed era svizzero: è morto oggi, 20 maggio 2022, mentre stava percorrendo in bici un sentiero di Monte Calamita all'd'Elba (Livorno) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Isola d’Elba: muore durante escursione in bicicletta a Capoliveri - morialsi1 : @GaetaniPenelope A Milano non so. All'isola d'elba così ?? si va al mare! - la_kwin : Isola d'Elba arriviamo - GianniVaretto : RT @LaStampa: Vive sull’Isola d’Elba l’uomo che “sussurra” alle api - RossanoBibalo : RT @Lorenzo36522471: Ricordate la Costa Crociere, quella del naufragio all'isola d'Elba?Questa compagnia di navigazione, contro ogni fonda… -

Immersioni, le 10 mete più belle d'Italia. Ustica al top Al settimo posto non poteva mancare l'Isola d'Elba , dove i luoghi per esplorare il profondo blu sono numerosi. Il più bello, secondo Scubadvisor, è il sito del relitto dell'Elviscot. Si tratta di ... L'uomo che sussurra (davvero) alle api AGI - Nell'Isola d'Elba lo conoscono come l'uomo che 'sussurra' alle api; il suo nome è Roberto Ballini, 75 anni, ex ciclista professionista (vinse una tappa del Giro d'Italia) e oggi custode dell'Orto dei ... La Stampa Al settimo posto non poteva mancare l', dove i luoghi per esplorare il profondo blu sono numerosi. Il più bello, secondo Scubadvisor, è il sito del relitto dell'Elviscot. Si tratta di ...AGI - Nell'lo conoscono come l'uomo che 'sussurra' alle api; il suo nome è Roberto Ballini, 75 anni, ex ciclista professionista (vinse una tappa del Giro'Italia) e oggi custode dell'Orto dei ... Vive sull’Isola d’Elba l’uomo che “sussurra” alle api