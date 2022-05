Isola dei famosi, Nicolas Vaporidis penalizzato? La polemica sugli autori: cosa notano gli utenti (Di venerdì 20 maggio 2022) L’Isola dei famosi prosegue il suo cammino attraverso la permanenza dei naufraghi in Honduras, le nomination e le eliminazioni, non senza qualche polemica. LEGGI ANCHE : — Isola dei famosi, Lory Del Santo lo dice in assenza di Nicolas Vaporidis: ‘Lui me lo impedisce’ L’ultima in ordine di tempo riguarda gli autori stessi del reality, colpevoli secondo una fetta di pubblico di favorire alcuni naufraghi a scapito di altri. In particolare in questi giorni si vedono contrapposti Mercedesz Henger (sbarcata da poco sull’Isola e alla sua seconda partecipazione nel reality) e Nicolas Vaporidis (che fin dal primo giorno è stato al centro di critiche e discussioni). Isola, gli ... Leggi su funweek (Di venerdì 20 maggio 2022) L’deiprosegue il suo cammino attraverso la permanenza dei naufraghi in Honduras, le nomination e le eliminazioni, non senza qualche. LEGGI ANCHE : —dei, Lory Del Santo lo dice in assenza di: ‘Lui me lo impedisce’ L’ultima in ordine di tempo riguarda glistessi del reality, colpevoli secondo una fetta di pubblico di favorire alcuni naufraghi a scapito di altri. In particolare in questi giorni si vedono contrapposti Mercedesz Henger (sbarcata da poco sull’e alla sua seconda partecipazione nel reality) e(che fin dal primo giorno è stato al centro di critiche e discussioni)., gli ...

LENNYBR14995285 : @FuryBionda Ma.... nel 2022 ancora c'è gente che crede a stronzate come battesimi, comunioni, cresime e matrimoni?… - marisa_coen : Spogliati,se vuoi,dei cenci , la vecchia nutrice non c’è più per vedere la tua cicatrice. La donna ,che dicono ,ti… - luipi1971 : RT @RobertaFavalor2: Questi sono alcuni dei gatti di Isola Sono gatti di serie b,di cui non importa a nessuno se non a me e qualche altra… - flaviacru13 : @LSantillo_96 Non io che ci ho messo 10 minuti a capire chi fosse chanel e per un po’ pensavo a qualche tipa dell’isola dei famosi ?? - TeleConsiglio : E quindi, è quasi ora di tracciare un bilancio di questa Isola dei Famosi? E come vi è sembrato lo spostamento al v… -