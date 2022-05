Isola dei Famosi, Lory Del Santo attacca Nicolas Vaporidis: «Geloso e rosica» (Di venerdì 20 maggio 2022) Nicolas Vaporidis è uno dei protagonisti di questa edizione dell'Isola dei Famosi. L'attore fa parlare molto spesso di sé e di solito in modo negativo. La maggior parte del gruppo infatti sono concordi sul fatto che sia un grande stratega. Alcuni giorni fa Nicolas ha criticato Mercedesz della nomination in quanto essendo molto vicina ad Edoardo, a detta sua, poteva evitare. Sull'Isola diversi naufraghi credono che la figlia di Eva Henger stia giocando con Edoardo Tavassi solo per strategia. Mercedesz è accusata di essere ancora fidanzata e di essersi finta single una volta sbarcata in Honduras puntando appositamente Edoardo che la giudicava attraente. Mentre mamma Eva sui social ha cercato di discolpare la figlia, anche Lory Del Santo da attenta ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 20 maggio 2022)è uno dei protagonisti di questa edizione dell'dei. L'attore fa parlare molto spesso di sé e di solito in modo negativo. La maggior parte del gruppo infatti sono concordi sul fatto che sia un grande stratega. Alcuni giorni faha criticato Mercedesz della nomination in quanto essendo molto vicina ad Edoardo, a detta sua, poteva evitare. Sull'diversi naufraghi credono che la figlia di Eva Henger stia giocando con Edoardo Tavassi solo per strategia. Mercedesz è accusata di essere ancora fidanzata e di essersi finta single una volta sbarcata in Honduras puntando appositamente Edoardo che la giudicava attraente. Mentre mamma Eva sui social ha cercato di discolpare la figlia, ancheDelda attenta ...

