"Isola dei Famosi", il racconto della diciottesima puntata (Di venerdì 20 maggio 2022) Uno tra Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis dovrà abbandonare la Palapa: a deciderlo il voto dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 20 maggio 2022) Uno tra Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis dovrà abbandonare la Palapa: a deciderlo il voto dei ...

Advertising

TgrRai : In Sardegna proteste contro le politiche militari nazionali e contro le servitù presenti nell’isola. Sciopero gener… - _wandervlust : Io voglio vedere che ha detto Guenda dei di pietros #isola - __Fabiana___ : Pazzeschi i Basciagoni protagonisti anche all'Isola dei Famosi. #isola - Franca02521359 : RT @RobertaFavalor2: Questi sono alcuni dei gatti di Isola Sono gatti di serie b,di cui non importa a nessuno se non a me e qualche altra… - spicciame_casa : RT @VincyVita: Praticamente dicono a Guendalina di fare sta cosa di dare giudizi per poi crearle dei nemici e mandarla al televoto stasera.… -