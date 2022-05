Isola dei Famosi | “Ho già pronto lo spumante!”: eliminazione a bruciapelo, ha perso ogni credito (Di venerdì 20 maggio 2022) I pronostici parlano chiaro: l’eliminazione a venire non lascerà scampo al naufrago dell’ Isola dei Famosi, ecco di chi si tratta. Isola dei Famosi (fonte youtube)Il gioco si fa duro sulle rive di Playa Palapa, e due agguerriti naufraghi rischiano una decisiva eliminazione. Per quanto il trasferimento a Playa Sgamatissima, infatti, sia una sosta momentanea dal reality di Canale 5, la spiaggia principale dona invidiabile visibilità, e maggiori probabilità di far breccia nel pubblico. Sebbene abbia guadagnato le coste di Cayo Cochinos da pochi giorni, Mercedesz Henger ha già sconvolto gli animi dei compagni. Si è infatti avvicinata ad Edoardo Tavassi, salvo poi interferire nella sua amicizia con Nicolas Vaporidis. Proprio quest’episodio le è costato una nomination ... Leggi su ck12 (Di venerdì 20 maggio 2022) I pronostici parlano chiaro: l’a venire non lascerà scampo al naufrago dell’dei, ecco di chi si tratta.dei(fonte youtube)Il gioco si fa duro sulle rive di Playa Palapa, e due agguerriti naufraghi rischiano una decisiva. Per quanto il trasferimento a Playa Sgamatissima, infatti, sia una sosta momentanea dal reality di Canale 5, la spiaggia principale dona invidiabile visibilità, e maggiori probabilità di far breccia nel pubblico. Sebbene abbia guadagnato le coste di Cayo Cochinos da pochi giorni, Mercedesz Henger ha già sconvolto gli animi dei compagni. Si è infatti avvicinata ad Edoardo Tavassi, salvo poi interferire nella sua amicizia con Nicolas Vaporidis. Proprio quest’episodio le è costato una nomination ...

Advertising

Disperlinglibe1 : Le prevaricazioni del branco potrebbero essere ridimensionate da regole severe e da una conduzione equa. Da questo… - vladiluxuria : RT @AngoloDV: Isola dei Famosi 2022, una strepitosa @vladiluxuria con i suoi look #isola #vladimirluxuria #isoladeifamosi2022 #angolodellen… - ElisabettaPolet : RT @RobertaFavalor2: Questi sono alcuni dei gatti di Isola Sono gatti di serie b,di cui non importa a nessuno se non a me e qualche altra… - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi 2022, il fidanzato di Mercedesz Henger stasera in studio? Le anticipazioni della puntata… - fendente1 : RT @RobertaFavalor2: Questi sono alcuni dei gatti di Isola Sono gatti di serie b,di cui non importa a nessuno se non a me e qualche altra… -