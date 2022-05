Isola dei Famosi, anticipazioni stasera 20 maggio: nuovi flirt, l’addio di Roger (Di venerdì 20 maggio 2022) stasera alle 21.40 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022 in diretta dall’Honduras con al timone Ilary Blasi, coadiuvata dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. A tenere banco saranno le nuove coppie che a quanto pare si stanno formando da quando sono arrivati i due nuovi naufraghi Luca Daffré – che si è avvicinato moltissimo a Mercedesz Henger – e Gennaro Auletto, che sembra essere la nuova fiamma di Estefania Bernal. Quest’ultima non ha perso tempo dopo aver mollato Roger Balduino, che attualmente si trova ancora in infermeria dopo un malore avuto la settimana scorsa. E proprio Roger stasera tornerà sull’Isola oppure, se non starà ancora bene, sarà costretto a ritirarsi ufficialmente dal gioco, non potendo ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 20 maggio 2022)alle 21.40 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata dell’dei2022 in diretta dall’Honduras con al timone Ilary Blasi, coadiuvata dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. A tenere banco saranno le nuove coppie che a quanto pare si stanno formando da quando sono arrivati i duenaufraghi Luca Daffré – che si è avvicinato moltissimo a Mercedesz Henger – e Gennaro Auletto, che sembra essere la nuova fiamma di Estefania Bernal. Quest’ultima non ha perso tempo dopo aver mollatoBalduino, che attualmente si trova ancora in infermeria dopo un malore avuto la settimana scorsa. E propriotornerà sull’oppure, se non starà ancora bene, sarà costretto a ritirarsi ufficialmente dal gioco, non potendo ...

