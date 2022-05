Isola dei Famosi, anticipazioni 20 maggio: Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis a rischio eliminazione (Di venerdì 20 maggio 2022) Questa sera, venerdì 20 maggio 2022, su Canale 5 andrà in onda la diciottesima puntata dell’Isola dei Famosi, il reality basato sulla sopravvivenza, condotto da Ilary Blasi. La padrona di casa con il supporto di Vladimir Luxuria e Nicola Savino nel corso dell’appuntamento odierno tornerà a commentare l’avventura dei naufraghi, affrontando insieme a loro svariati temi. In apertura di serata verrà comunicato al pubblico l’esito del televoto: attualmente a rischio eliminazione ci sono Nicolas Vaporidis e Mecedezs Henger. L’eliminato della diciassettesima puntata Clemente Russo sarà ospite in studio, luogo in cui avrà modo di commentare in prima persona il suo trascorso da naufrago in Honduras. Isola dei Famosi, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 20 maggio 2022) Questa sera, venerdì 202022, su Canale 5 andrà in onda la diciottesima puntata dell’dei, il reality basato sulla sopravvivenza, condotto da Ilary Blasi. La padrona di casa con il supporto di Vladimir Luxuria e Nicola Savino nel corso dell’appuntamento odierno tornerà a commentare l’avventura dei naufraghi, affrontando insieme a loro svariati temi. In apertura di serata verrà comunicato al pubblico l’esito del televoto: attualmente aci sonoe Mecedezs. L’eliminato della diciassettesima puntata Clemente Russo sarà ospite in studio, luogo in cui avrà modo di commentare in prima persona il suo trascorso da naufrago in Honduras.dei, ...

Advertising

TgrRai : In Sardegna proteste contro le politiche militari nazionali e contro le servitù presenti nell’isola. Sciopero gener… - AlekAlessio : RT @SardegnaG: In vista della rimozione dei divieti, ecco un delizioso salume sardo che potrebbe tornare sulle tavole anche fuori dall'isol… - TizianaAnelli1 : Di nuovo le due fazioni, e forse nessuna eliminazione definitiva da Playa Sgamada.... che palleeee, ma cosa dobbiam… - Desireee771 : @MichelaRufini E invece non c’è Astio se perone non vogliono vedere cose di soleil? Di baru? Della salemi? Qui non… - Doc11992 : 'Perché devo eliminare dei fiori che stanno nascendo quando ci sono le piante con le radici che mi stanno strangolando' ?? #isola -