Isola dei Famosi 2022, anticipazioni della 18ma puntata: Guendalina Tavassi contro tutti (Di venerdì 20 maggio 2022) Stasera su Canale 5 alle 21:45 torna l'Isola dei Famosi 2022: ecco le anticipazioni della puntata e le novità da Playa Palapa. Stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022. Il reality show questa sera metterà i naufraghi di fronte ad una difficile decisione: dovranno schierarsi a favore o contro Guendalina Tavassi. Nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022 e con le anticipazioni di una nuova puntata condotta, come sempre, da Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nel corso ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 20 maggio 2022) Stasera su Canale 5 alle 21:45 torna l'dei: ecco lee le novità da Playa Palapa. Stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuovadell'dei. Il reality show questa sera metterà i naufraghi di fronte ad una difficile decisione: dovranno schierarsi a favore o. Nuovo appuntamento con l'deie con ledi una nuovacondotta, come sempre, da Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nel corso ...

Advertising

TgrRai : In Sardegna proteste contro le politiche militari nazionali e contro le servitù presenti nell’isola. Sciopero gener… - MicheleCinotti1 : RT @RobertaFavalor2: Questi sono alcuni dei gatti di Isola Sono gatti di serie b,di cui non importa a nessuno se non a me e qualche altra… - zazoomblog : Fabrizia Santarelli all’Isola dei Famosi 2022: chi è età carriera vita privata Avanti un altro Instagram -… - instaNewsIT : Prima della diretta arriva lo sgarro #isola - sbtaenfdainnoi : RT @marioadinolfi: Un isola che quali Maldive e Caraibi, un luogo che le Baleari ce spicciano casa: è Ventotene. Qui non nascono più bambin… -