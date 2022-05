"Io, ancora in campo come nel '94 per dare benessere e libertà all'Italia" (Di venerdì 20 maggio 2022) Pranzo con vista sul mare per Silvio Berlusconi a Napoli, dove il Cavaliere si è fermato per cambiare alcune battute con i giornalisti Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 maggio 2022) Pranzo con vista sul mare per Silvio Berlusconi a Napoli, dove il Cavaliere si è fermato per cambiare alcune battute con i giornalisti

Advertising

thetrueshade : Segnalo lo stadio ormai vuoto, in campo solo Paulo accompagnato da Dusan. Quasi come se volesse godersi questo prat… - GuidoDeMartini : ?? LO VOLEVANO FARE FUORI PERCHÉ HA SCELTO DI NON VACCINARSI ?? ?? DJOKOVIC, ancora una volta, non sbaglia la rispost… - chetempochefa : 'Stefania mamma, mamma Stefania Il campo sta fiorendo, ma i tuoi capelli diventano bianchi Cantami una ninna nanna,… - SecolodItalia1 : Berlusconi ri-discende in campo: «Sono ancora qui a battermi per il benessere e la libertà» - antop131 : Anche a 50 se gli affetti esistono ancora.Guardo quel programma perché vedo la stupidità umana senza barriere.Sopra… -