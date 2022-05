Inter, senti Gosens! Le parole sul derby (Di venerdì 20 maggio 2022) Robin Gosens è Intervenuto ai microfoni di “11Freunde” dove è tornato a raccontare le sue emozioni dopo il gol segnato al Milan nel derby di ritorno di Coppa Italia. Non è stata la miglior stagione di Gosens questa, causa infortuni è stato fermo per lungo tempo e dal suo arrivo all’Inter ha raccolto 6 presenze in campionato, ma il gol contro il Milan gli ha donato grande soddisfazione, spendendo parole d’amore su quel momento. Inter Gosens IntervistaInfatti l’esterno tedesco ha commentato così: “Quando abbiamo preso l’autobus per arrivare allo stadio era quasi impossibile passare perché i tifosi avevano bloccato la strada. In quel momento ho iniziato a capire cosa significasse per loro il derby. ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 20 maggio 2022) Robin Gosens èvenuto ai microfoni di “11Freunde” dove è tornato a raccontare le sue emozioni dopo il gol segnato al Milan neldi ritorno di Coppa Italia. Non è stata la miglior stagione di Gosens questa, causa infortuni è stato fermo per lungo tempo e dal suo arrivo all’ha raccolto 6 presenze in campionato, ma il gol contro il Milan gli ha donato grande soddisfazione, spendendod’amore su quel momento.GosensvistaInfatti l’esterno tedesco ha commentato così: “Quando abbiamo preso l’autobus per arrivare allo stadio era quasi impossibile passare perché i tifosi avevano bloccato la strada. In quel momento ho iniziato a capire cosa significasse per loro il. ...

