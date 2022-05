Inter, Handanovic verso il rinnovo: prenderà 2.5 milioni (Di venerdì 20 maggio 2022) Handanovic vicinissimo al rinnovo con i nerazzurri: per lui è pronto un prolungamento di un anno a 2.5 milioni di euro Samir Handanovic è prossimo a rinnovare con l’Inter per un’altra stagione. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il capitano nerazzurro ha accettato l’offerta del prolungamento annuale a 2.5 milioni di euro, più bonus legati alle presenze. Secondo il quotidiano romano il portiere partirà titolare anche all’inizio della prossima stagione per poi cedere i guantoni al neo acquisto Onana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022)vicinissimo alcon i nerazzurri: per lui è pronto un prolungamento di un anno a 2.5di euro Samirè prossimo a rinnovare con l’per un’altra stagione. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il capitano nerazzurro ha accettato l’offerta del prolungamento annuale a 2.5di euro, più bonus legati alle presenze. Secondo il quotidiano romano il portiere partirà titolare anche all’inizio della prossima stagione per poi cedere i guantoni al neo acquisto Onana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

