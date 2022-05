Inter, Gosens: «Gol derby? Una pazzia totale. Da qui ho capito che questa è casa mia» (Di venerdì 20 maggio 2022) L’esterno tedesco Robin Gosens a 11Freunde è tornato a parlare di questa stagione e del suo passaggio all’Inter L’esterno tedesco Robin Gosens a 11Freunde è tornato a parlare di questa stagione e del suo passaggio all’Inter. Le sue dichiarazioni: IL GOL – «Giocavamo in casa, era tutto nerazzurro tranne la curva dei tifosi milanisti. Si cantavano canzoni, si sventolavano bandiere e io ero proprio lì in mezzo, da giocatore dell’Inter. Una pazzia totale! È stato solo in quel momento che ho capito davvero che questo sarà il mio nuovo soggiorno, dove posso dribblare ogni due week-end e, si spera, rendere felici i tifosi ogni partita. Una coreografia ha trasformato lo stadio in un dipinto indimenticabile. Il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) L’esterno tedesco Robina 11Freunde è tornato a parlare distagione e del suo passaggio all’L’esterno tedesco Robina 11Freunde è tornato a parlare distagione e del suo passaggio all’. Le sue dichiarazioni: IL GOL – «Giocavamo in, era tutto nerazzurro tranne la curva dei tifosi milanisti. Si cantavano canzoni, si sventolavano bandiere e io ero proprio lì in mezzo, da giocatore dell’. Una! È stato solo in quel momento che hodavvero che questo sarà il mio nuovo soggiorno, dove posso dribblare ogni due week-end e, si spera, rendere felici i tifosi ogni partita. Una coreografia ha trasformato lo stadio in un dipinto indimenticabile. Il ...

