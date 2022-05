Inter, ecco come se la cava Perisic in altri sport | VIDEO (Di venerdì 20 maggio 2022) Ivan Perisic, esperto centrocampista croato dell'Inter, ama praticare tante altre discipline sportive nel suo tempo libero. Kickboxing, basket, volley e padel. Vediamo quanto è bravo, dunque, in questo VIDEO della redazione di 'GazzettaTV' Leggi su pianetamilan (Di venerdì 20 maggio 2022) Ivan, esperto centrocampista croato dell', ama praticare tante altre disciplineive nel suo tempo libero. Kickboxing, basket, volley e padel. Vediamo quanto è bravo, dunque, in questodella redazione di 'GazzettaTV'

Advertising

Gazzetta_it : #Inter Acerbi, Cambiaso, Romagnoli e... Ecco chi potrebbe prendere il posto di Bastoni - Gazzetta_it : Occhio Inter, ecco i motivi per cui la Samp a San Siro non ti regalerà nulla - FBiasin : Più che “all’#Inter è mancato #Conte” (#Inzaghi è stato bravissimo), forse, all’#Inter è mancata un’alternativa a… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@Inter, ecco come se la cava #Perisic in altri sport | #VIDEO - #Inter - PianetaMilan : .@Inter, ecco come se la cava #Perisic in altri sport | #VIDEO - #Inter -