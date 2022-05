Integratori dimagranti | come riconoscere quelli che fanno male alla salute

Leggi su iodonna

(Di venerdì 20 maggio 2022) La vecchia “prova costume” nonostante l’emancipazione fa ancora paura. Il richiamo del “corpo perfetto” da esibire in spiaggia diventa l’incubo e l’ossessione per molte persone. Rimettersi in forma spesso significa cederediabolica trappola degli. Promettono silhouette invidiabili in fretta, ma di frequente le informazioni dichiarate in etichetta non corrispondono al vero e talvolta gli ingredienti sono illegali. É facile trovare in rete articoli non conformilegge o privi di indicazioni complete del contenuto. L’organizzazione indipendente Altroconsumo ha verificato in laboratorio 30e messo in luce numerose anomalie. Circa l’80% dei prodotti analizzati mente. ...