Insulti a bimbo disabile | la madre accusa | Mio figlio è ancora senza scuola

(Di venerdì 20 maggio 2022) Il bambinoche le maestre avrebbero paragonato alla gastrite non hatrovato una nuova. Lo denuncia laKatia, nome di fantasia, che lo scorso 5 maggio si è presentata in ...

Advertising

velisaaaav : @sonocalmaa SOTTO SOTTO LO INSULTI E POI LO CHIAMI BIMBO ECC -

Il Sole 24 ORE

Il bambino disabile che le maestre avrebbero paragonato alla gastrite non ha ancora trovato una nuova scuola . Lo denuncia la madre Katia, nome di fantasia, che lo scorso 5 maggio si è presentata in ...La vicenda del bambino diversamente abile che le maestre avrebbero paragonato alla gastrite. La denuncia della madre che chiede aiuto alle istituzioni Non ha ancora trovato una nuova scuola il bambino ... Insulti a bimbo disabile, la madre: «Non si riesce a trovare una scuola che lo accolga» Il bambino disabile che le maestre avrebbero paragonato alla gastrite non ha ancora trovato una nuova scuola . Lo denuncia la madre Katia, nome ...Inviare messaggi che contengano insulti, offese, sia tra utenti registrati al servizio che verso altri soggetti b. Avere atteggiamenti e/o posizione di contestazione, palesemente ostili nei confronti ...