Insofferenza all’Isola dei Famosi | naufraga pronta ad abbandonare | esperienza già al capolinea?

Leggi su inews24

(Di venerdì 20 maggio 2022) La vita sull’Isola deinon è mai stata semplice e c’è chi la tollera ancor meno di altri: unaadIl reality show di sopravvivenza non è adatto a tutti, ci sono mesi di preparazione per poter affrontare la vita in Honduras senza niente della propria quotidianità. C’è chi la L'articolo proviene da Inews24.it.