Inps per arte e cultura, illustrato Fondo per gli artisti Psmasad (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - La prima edizione del Premio Letterario Fondo artisti Psmsad, presentata al Salone del Libro di Torino, ha dato modo all'Inps di illustrare e approfondire i contenuti del Fondo nato per aiutare pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici. Come spiegato da Valeria Vittimberga, direttore centrale Credito e Welfare dell'Inps, il Fondo sostiene gli artisti nella loro attività professionale e ne promuove la formazione, il perfezionamento e l'affermazione in campo nazionale e internazionale, attraverso iniziative anche in collaborazione con istituzioni italiane e straniere. Possono fare domanda di iscrizione: i cittadini italiani e di stati appartenenti all'Unione europea che esercitino in forma prevalente e con ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - La prima edizione del Premio LetterarioPsmsad, presentata al Salone del Libro di Torino, ha dato modo all'di illustrare e approfondire i contenuti delnato per aiutare pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici. Come spiegato da Valeria Vittimberga, direttore centrale Credito e Welfare dell', ilsostiene glinella loro attività professionale e ne promuove la formazione, il perfezionamento e l'affermazione in campo nazionale e internazionale, attraverso iniziative anche in collaborazione con istituzioni italiane e straniere. Possono fare domanda di iscrizione: i cittadini italiani e di stati appnenti all'Unione europea che esercitino in forma prevalente e con ...

Advertising

FrancescoLollo1 : #Tridico non è pagato per organizzare le riunioni del PD con strumenti pubblici ma per dirigere l’INPS. - gualtierieurope : Grazie a un protocollo d'intesa tra @Roma, @RegioneLazio e Inps, gli edifici della ex ENAM di #Ostia verranno riqua… - StraNotizie : Inps per arte e cultura, illustrato Fondo per gli artisti Psmasad - lifestyleblogit : Inps per arte e cultura, illustrato Fondo per gli artisti Psmasad - - TV7Benevento : Inps per arte e cultura, illustrato Fondo per gli artisti Psmasad - -