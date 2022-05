Inizia la nuova avventura del Tennis | a Bergamo si parte a tinte nerazzurre

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 20 maggio 2022) L’entusiasmo di ripartire, di ritrovarsi finalmente dopo 2 edizioni saltate per la pandemia. Facce sorridenti e voglia di stare insieme, lasciandosi alle spalle i difficili momenti degli ultimi due anni: èto nellasede della Cittadella dello Sport diil torneo dia cura dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà con ospiti legati al mondo atalantino come Enrico Delprato, Cristian Raimondi, Giorgio Frezzolini, Marino Magrin e Lino Mutti. Lalocation è stata apprezzata dai tanti presenti, in campo, sugli spalti e al ristorante allestito da Sassella Food & Events e i primi ospiti sono stati quelli legati ai colori nerazzurri atalantini. All’Accademia si vive la famiglia fin da piccoli e la si tramanda ai più piccoli: chiedetelo ad Ivan Delprato, allenatore della ...