Infortunio Immobile, la caviglia fa ancora male: l'attaccante out per Verona e Nazionale (Di venerdì 20 maggio 2022) Infortunio Immobile: la caviglia di Ciro fa ancora male e non potrà giocare né contro il Verona né contro l'Argentina In casa Lazio c'è apprensione per le condizioni e l'Infortunio di Ciro Immobile. l'attaccante che già aveva saltato la sfida contro la Juve, potrebbe dare forfait anche per l'ultima gara di campionato contro il Verona. La caviglia fa ancora male e con ogni probabilità Sarri non lo rischierà per una partita che ha ben poco da dire visto che l'obiettivo è già stato raggiunto. Immobile sarà costretto a dare forfait anche alla Nazionale in vista della sfida contro l'Argentina del 1 giugno. Lo scrive il Corriere dello ...

