InFormazioni: chi schierare al Fantacalcio Mantra nella 38ª giornata (Di venerdì 20 maggio 2022) Tammy Abraham (Roma) @LiveMediaTorino vs Roma Venerdì alle 20:45 Consigliati Torino : Ansaldi (E), Belotti (Pc) Consigliati Roma : Spinazzola (Ds;E), Abraham (Pc) Genoa vs Bologna Sabato alle 17:15 Consigliati Genoa :Criscito (Ds;Dc;E), Amiri (C;W;T) Consigliati Bologna : Barrow (A), Arnautovic (Pc) Atalanta vs Empoli Sabato alle 20:45 Consigliati Atalanta : Boga (A), Zapata (Pc) Consigliati Empoli : Asllani (M;C), Verre (C;T) Fiorentina vs Juventus Sabato alle 20:45 Consigliati Fiorentina : Torreira (M;C), Gonzalez (A) Consigliati Juventus : Locatelli (M;C), Kean (Pc) Lazio vs Verona Sabato alle 20:45 Consigliati Lazio : Zaccagni (T;A), Pedro (A) Consigliati Verona : Caprari (A), Simeone (A) Spezia vs Napoli Domenica alle 12:30 Consigliati Spezia : Kovalenko (T), Verde (A) Consigliati Napoli : Politano (W;A), Insigne ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Tammy Abraham (Roma) @LiveMediaTorino vs Roma Venerdì alle 20:45 Consigliati Torino : Ansaldi (E), Belotti (Pc) Consigliati Roma : Spinazzola (Ds;E), Abraham (Pc) Genoa vs Bologna Sabato alle 17:15 Consigliati Genoa :Criscito (Ds;Dc;E), Amiri (C;W;T) Consigliati Bologna : Barrow (A), Arnautovic (Pc) Atalanta vs Empoli Sabato alle 20:45 Consigliati Atalanta : Boga (A), Zapata (Pc) Consigliati Empoli : Asllani (M;C), Verre (C;T) Fiorentina vs Juventus Sabato alle 20:45 Consigliati Fiorentina : Torreira (M;C), Gonzalez (A) Consigliati Juventus : Locatelli (M;C), Kean (Pc) Lazio vs Verona Sabato alle 20:45 Consigliati Lazio : Zaccagni (T;A), Pedro (A) Consigliati Verona : Caprari (A), Simeone (A) Spezia vs Napoli Domenica alle 12:30 Consigliati Spezia : Kovalenko (T), Verde (A) Consigliati Napoli : Politano (W;A), Insigne ...

