Indianapolis 500, PL3: Sato ritorna al top

Le PL3 della Indianapolis 500 parlano ancora giapponese. Su una pista soleggiata e asciutta, Takuma Sato s'issa di nuovo in cima alla classifica dei tempi, ma occorre fare dei distinguo. Il Chip Ganassi Racing sembra in forma, il Team Penske si nasconde. Si sente già odor di qualifica…Romain Grosjean cerca di acclimatarsi al catino dell'Indiana, con alterni risultati.

Indianapolis 500: cosa succede nelle PL3?

La pioggia incessante è sparita, lasciando spazio al sole e persino al caldo. Come nella giornata di martedì, anche in quella del giovedì Sato realizza il crono top sfruttando una mega scia lungo il tracciato, con una media di 227.519 mph. Questo tempo lo ottiene durante l'ultima ora di sessione, la cosiddetta "Happy Hour". Scott Dixon si mette in seconda posizione, con 227.335 mph.

