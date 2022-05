India, al 36 per cento delle lavoratrici agricole è stato tolto l’utero (Di venerdì 20 maggio 2022) Un reportage di France Tèlèvisions, diffuso nel programma Envoyé spécial il 19 maggio, intitolato Le sacrificate dello zucchero, ha mostrato la realtà delle lavoratrici agricole Indiane nei campi da zucchero nel sud del Paese. Come si può vedere dal video replica diffuso dal sito Franceinfo, il reportage è stato condotto nel distretto di Beed, nel Maharashtra, principale zona di produzione dello zucchero di canna. Lì, il 36% delle donne che lavorano nei campi subiscono un’ablazione totale, spesso fin da piccole, per poter essere più produttive e continuare a lavorare. Nella zona di Beed si raccoglie lo zucchero per 6 mesi all’anno. La raccolta dello zucchero impiega oltre un milione di lavoratori, e la metà sono donne. Solitamente i lavoratori sono reclutati dai mukadam, agenti pagati ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 20 maggio 2022) Un reportage di France Tèlèvisions, diffuso nel programma Envoyé spécial il 19 maggio, intitolato Le sacrificate dello zucchero, ha mostrato la realtàne nei campi da zucchero nel sud del Paese. Come si può vedere dal video replica diffuso dal sito Franceinfo, il reportage ècondotto nel distretto di Beed, nel Maharashtra, principale zona di produzione dello zucchero di canna. Lì, il 36%donne che lavorano nei campi subiscono un’ablazione totale, spesso fin da piccole, per poter essere più produttive e continuare a lavorare. Nella zona di Beed si raccoglie lo zucchero per 6 mesi all’anno. La raccolta dello zucchero impiega oltre un milione di lavoratori, e la metà sono donne. Solitamente i lavoratori sono reclutati dai mukadam, agenti pagati ...

Advertising

MariaLatella : Per me questa è la notizia del giorno. Di questo si dovrebbe discutere in casa, in Parlamento, in Tv. Quale futuro… - ilpost : L’India ha bloccato tutte le esportazioni di grano, citando il rischio di rimanere senza per il proprio uso interno… - TapasBh10629597 : Per Capita income increase 7.1% in Bengal. Highest in India. ??? ???????? #FAM4TMC - ChowdhuryJasim7 : RT @FAM4TMC: Per Capita income increase 7.1% in Bengal. Highest in India. ??? ???????? #FAM4TMC - AitcTapas1963 : RT @FAM4TMC: Per Capita income increase 7.1% in Bengal. Highest in India. ??? ???????? #FAM4TMC -