Incidente sulla Salaria: furgone finisce ribaltato (FOTO) (Di venerdì 20 maggio 2022) Carambola sulla Salaria, poco fa, intorno alle 13.20, dove un furgone, stando anche alle FOTO giunte in redazione, ha terminato la sua corsa su un fianco, ribaltandosi. furgone ribaltato sulla Salaria Per cause ancora tutte da accertare, sulla Salaria circa mezz’ora fa l‘autista di un furgone ha perso il controllo del mezzo, che poi si è ribaltato. E nel violento impatto, stando a quanto ci ha riferito la Polizia, sono rimaste coinvolte tre auto. Al momento non è chiara la dinamica, così come non si conoscono le condizioni di salute degli altri automobilisti. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 maggio 2022) Carambola, poco fa, intorno alle 13.20, dove un, stando anche allegiunte in redazione, ha terminato la sua corsa su un fianco, ribaltandosi.Per cause ancora tutte da accertare,circa mezz’ora fa l‘autista di unha perso il controllo del mezzo, che poi si è. E nel violento impatto, stando a quanto ci ha riferito la Polizia, sono rimaste coinvolte tre auto. Al momento non è chiara la dinamica, così come non si conoscono le condizioni di salute degli altri automobilisti. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Incidente sulla Salaria: furgone finisce ribaltato (FOTO)