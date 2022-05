Incidente in moto, muoiono marito e moglie: stavano andando al concerto di Vasco Rossi a Trento. Lasciano tre figli (Di venerdì 20 maggio 2022) marito e moglie sono morti in un Incidente stradale in moto mentre stavano andando al concerto di Vasco Rossi a Trento. La coppia di Cesena stava viaggiando lungo la statale 45 bis, detta della Gardesana, quando è avvenuto lo scontro fatale con un camion, per cause ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri. Il sito locale IlDolomiti.it riporta che avevano 47 e 48 anni e Lasciano tre figli piccoli. L’Incidente è avvenuto in località Pietramurata. La coppia di motociclisti era partita da Dro, dove aveva passato la notte assieme ad amici, in seguito al viaggio da Cesena. Nel pomeriggio, poco prima delle 17, stavano viaggiando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022)sono morti in unstradale inmentrealdi. La coppia di Cesena stava viaggiando lungo la statale 45 bis, detta della Gardesana, quando è avvenuto lo scontro fatale con un camion, per cause ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri. Il sito locale IlDolomiti.it riporta che avevano 47 e 48 anni etrepiccoli. L’è avvenuto in località Pietramurata. La coppia diciclisti era partita da Dro, dove aveva passato la notte assieme ad amici, in seguito al viaggio da Cesena. Nel pomeriggio, poco prima delle 17,viaggiando ...

