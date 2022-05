Inchiesta Provincia, tutti rinviati a giudizio: processo al via il 23 settembre (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Sono state tutte rinviate a giudizio le venti persone tra ex amministratori, imprenditori e liberi professionisti, finite nel mirino della Procura sannita in merito all’Inchiesta che il 24 novembre 2020 ha scosso la Provincia di Benevento, decapitandone il vertice politico. Oggi su disposizione del Gip del Tribunale di Benevento Pietro Vinetti, si è svolta l’udienza preliminare relativa alle richieste formulate dal sostituto procuratore Francesco Sansobrino. tutti a giudizio, l’unica eccezione è stata l’assoluzione al procedimento relativo al capo 23 per l’ex presidente della Rocca Antonio Di Maria (turbativa in relazione alla posizione di Nardone). Il processo partirà il 23 settembre 2022. Queste le persone rinviate a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Sono state tutte rinviate ale venti persone tra ex amministratori, imprenditori e liberi professionisti, finite nel mirino della Procura sannita in merito all’che il 24 novembre 2020 ha scosso ladi Benevento, decapitandone il vertice politico. Oggi su disposizione del Gip del Tribunale di Benevento Pietro Vinetti, si è svolta l’udienza preliminare relativa alle richieste formulate dal sostituto procuratore Francesco Sansobrino., l’unica eccezione è stata l’assoluzione al procedimento relativo al capo 23 per l’ex presidente della Rocca Antonio Di Maria (turbativa in relazione alla posizione di Nardone). Ilpartirà il 232022. Queste le persone rinviate a ...

