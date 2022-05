In vigore da oggi 20 maggio le ultime rimodulazioni Vodafone (Di venerdì 20 maggio 2022) Le rimodulazioni Vodafone del 20 maggio sono ormai diventate realtà: il costo mensile di alcune offerte mobili ricaricabili subiranno un aumento variabile da 0,50 a 3 euro. I clienti impattati avranno, a questo punto, già ricevuto la comunicazione relativa (gli SMS sono partiti dal 19 aprile 2022). Parallelamente, sembrano verranno resi gratuiti i servizi che consentiranno ai clienti di risultare sempre raggiungibili, come nel caso della segreteria telefonica, del servizio chiamami e della continuità di erogazione del servizio anche in caso di credito esaurito. Anche i GB inclusi nella propria offerta rimodulata aumenteranno, adeguandosi alle esigenze di consumo che il mercato attualmente impone. Verranno, contestualmente, disattivate le opzioni minuti, SMS e GB aggiuntivi per cui, fino a questo momento, bisognava effettuare ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Ledel 20sono ormai diventate realtà: il costo mensile di alcune offerte mobili ricaricabili subiranno un aumento variabile da 0,50 a 3 euro. I clienti impattati avranno, a questo punto, già ricevuto la comunicazione relativa (gli SMS sono partiti dal 19 aprile 2022). Parallelamente, sembrano verranno resi gratuiti i servizi che consentiranno ai clienti di risultare sempre raggiungibili, come nel caso della segreteria telefonica, del servizio chiamami e della continuità di erogazione del servizio anche in caso di credito esaurito. Anche i GB inclusi nella propria offerta rimodulata aumenteranno, adeguandosi alle esigenze di consumo che il mercato attualmente impone. Verranno, contestualmente, disattivate le opzioni minuti, SMS e GB aggiuntivi per cui, fino a questo momento, bisognava effettuare ...

