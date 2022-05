'In famiglia niente gay' A 16 anni massacrato di botte dallo zio (Di venerdì 20 maggio 2022) Lo ha fermato per strada e dopo averlo insultato per la sua omosessualità lo ha aggredito, prima da solo e poi facendosi aiutare da altri tre uomini. Un'aggressione brutale di cui è rimasto vittima un ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Lo ha fermato per strada e dopo averlo insultato per la sua omosessualità lo ha aggredito, prima da solo e poi facendosi aiutare da altri tre uomini. Un'aggressione brutale di cui è rimasto vittima un ...

EEvienia : RT @RandagiBaffi: Nino adottatooooooooooo, ringraziamo la sua nuova famiglia per averlo scelto e per la pazienza che stanno avendo, non è p… - syrke87 : RT @IlMici8: Omofobia, a Cosenza ragazzino pestato dallo zio: 'Non vogliamo gay in famiglia, ora muori' - Mimagaan : RT @IlMici8: Omofobia, a Cosenza ragazzino pestato dallo zio: 'Non vogliamo gay in famiglia, ora muori' - SVGITTA : @ANGELVSREPROBI un altro motivo per stimarti (vabbè io che dico di non tifare niente ma poi simpatizzo per la squadra di famiglia ahaha) - PorroPaola : RT @RandagiBaffi: Nino adottatooooooooooo, ringraziamo la sua nuova famiglia per averlo scelto e per la pazienza che stanno avendo, non è p… -