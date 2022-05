In arrivo il trailer di Money Heist: Korean, il remake coreano de La Casa di Carta (Di venerdì 20 maggio 2022) Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Money Heist: Korean, il remake coreano de La Casa di Carta, in streaming il 24 giugno. Money Heist: Korea-Joint Economic Area, in arrivo il 24 Giugno Non è da confondere con La Casa di Carta che ormai conosciamo tutti, la serie fenomeno per il colosso dello streaming che si è conclusa ufficialmente nel 2021 con la terza stagione. Netflix ha presentato un remake coreano che arriverà in streaming il 24 giugno, il cui titolo ufficiale è Money Heist: Korea – Joint Economic Area. La serie vedrà un gruppo di criminali guidato da un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Netflix ha diffuso in streaming ilufficiale di, ilde Ladi, in streaming il 24 giugno.: Korea-Joint Economic Area, inil 24 Giugno Non è da confondere con Ladiche ormai conosciamo tutti, la serie fenomeno per il colosso dello streaming che si è conclusa ufficialmente nel 2021 con la terza stagione. Netflix ha presentato unche arriverà in streaming il 24 giugno, il cui titolo ufficiale è: Korea – Joint Economic Area. La serie vedrà un gruppo di criminali guidato da un ...

