Imprenditore ucciso e bruciato in Romania: svolta nelle indagini. Nuovi dettagli (Di venerdì 20 maggio 2022) Trapelano Nuovi dettagli nelle indagini sull’omicidio di Mauro Gadda, Imprenditore 64enne di Busto Garolfo, ucciso a Bucarest, capitale della Romania: cosa è emerso sulla morte dell’uomo. Lo scorso martedì 10… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 20 maggio 2022) Trapelanosull’omicidio di Mauro Gadda,64enne di Busto Garolfo,a Bucarest, capitale della: cosa è emerso sulla morte dell’uomo. Lo scorso martedì 10… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Giorno_Milano : Imprenditore ucciso a Bucarest 'Omicidio premeditato e crudele' - AnnaMariaCastel : RT @valy_s: A #fuoridalcoro la storia di Claudio, imprenditore riminese di componentistica per gli spettacoli, costretto a chiudere la sua… - GianandreaGorla : RT @valy_s: A #fuoridalcoro la storia di Claudio, imprenditore riminese di componentistica per gli spettacoli, costretto a chiudere la sua… - SoniaCa4157388 : RT @valy_s: A #fuoridalcoro la storia di Claudio, imprenditore riminese di componentistica per gli spettacoli, costretto a chiudere la sua… - ___John_Smith__ : RT @valy_s: A #fuoridalcoro la storia di Claudio, imprenditore riminese di componentistica per gli spettacoli, costretto a chiudere la sua… -