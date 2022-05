Imola, va al lavoro in azienda: morto schiacciato dal camion in retromarcia (Di venerdì 20 maggio 2022) Incidente mortale sul lavoro nel pomeriggio a Imola , nel Bolognese. La vittima è un uomo di 43 anni, deceduto per le gravi ferite riportate dopo essere rimasto schiacciato da un camion, mentre ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 maggio 2022) Incidente mortale sulnel pomeriggio a, nel Bolognese. La vittima è un uomo di 43 anni, deceduto per le gravi ferite riportate dopo essere rimastoda un, mentre ...

