Ilona Staller: ha fatto anche questo nella vita, da non credere (Di venerdì 20 maggio 2022) L’ex naufraga, Ilona Staller ha confessato, ai microfoni di Un Giorno da Pecora, di aver fatto altro in passato. Ma cosa? Nei giorni scorsi, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, Ilona Staller è stata ospite alla radio nel programma “Un Giorno da Pecora”, di Radio 1 e condotto da Francesca Fagnani e Giorgio Lauro. Il L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 20 maggio 2022) L’ex naufraga,ha confessato, ai microfoni di Un Giorno da Pecora, di averaltro in passato. Ma cosa? Nei giorni scorsi, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi,è stata ospite alla radio nel programma “Un Giorno da Pecora”, di Radio 1 e condotto da Francesca Fagnani e Giorgio Lauro. Il L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

GpI66 : Ilona Staller: 'Ero una spia per l'Ungheria' - inter_nauta_me : @loren_ch @VaeVictis @spud85 @Joe911S Ma Ilona Staller sarebbe candidabile? - zazoomblog : “Ho rischiato di…” Ilona Staller ha rivelato un segreto incredibile: in passato è stata una vera spia - #rischiato… - RetweetDc : RT @ParliamoDiNews: Ilona Staller e la `proposta indecente` a Vladimir Putin: `una notte di sesso in cambio della pace` #Speciali #IMAXe3D… - ParliamoDiNews : Ilona Staller e la `proposta indecente` a Vladimir Putin: `una notte di sesso in cambio della pace` #Speciali… -