Ilaria di Uomini e Donne | chi è la nuova corteggiatrice di Alessandro | età | lavoro Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con, il dating show più famoso e seguito di sempre. Al centro dello studioVicinanza, l’ex corteggiatore di Ida Platano che, dopo la delusione e il due di picche ricevuto da Melissa, sta conoscendo meglio unadama del parterre femminile. Lei si chiama: nascerà l’amore?Vicinanza eè unadama del parterre femminile die sta partecipando al programma per trovare, come gli altri protagonisti del Trono Over, l’amore, una persona giusta che possa starle accanto. Da qualche settimane sta frequentando ...