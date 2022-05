Il vaiolo delle scimmie e l’inesistente correlazione con i rapporti omosessuali (Di venerdì 20 maggio 2022) Chiariamolo subito e in maniera inequivocabile affinché si parta dal punto dell’intera questione: «Le organizzazioni di sanità pubblica e le organizzazioni comunitarie dovrebbero adottare misure per aumentare la consapevolezza sulla potenziale diffusione del vaiolo delle scimmie nelle comunità di individui che si identificano come MSM o che hanno rapporti sessuali occasionali o che hanno più partner sessuali». Questo è quanto scrive l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) in riferimento ai casi di vaiolo delle scimmie emersi nel Regno Unito. Il governo britannico, tramite comunicato, stampa ha diffuso questa informazione che ha apparentemente (o per chi ha voluto dare un’interpretazione della questione frutto dello stigma che, ancora oggi, può ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 20 maggio 2022) Chiariamolo subito e in maniera inequivocabile affinché si parta dal punto dell’intera questione: «Le organizzazioni di sanità pubblica e le organizzazioni comunitarie dovrebbero adottare misure per aumentare la consapevolezza sulla potenziale diffusione delnelle comunità di individui che si identificano come MSM o che hannosessuali occasionali o che hanno più partner sessuali». Questo è quanto scrive l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) in riferimento ai casi diemersi nel Regno Unito. Il governo britannico, tramite comunicato, stampa ha diffuso questa informazione che ha apparentemente (o per chi ha voluto dare un’interpretazione della questione frutto dello stigma che, ancora oggi, può ...

