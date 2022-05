Il teaser de La Casa di Carta Corea, in arrivo su Netflix il 24 giugno, preannuncia una serie molto più politica (Di venerdì 20 maggio 2022) La Casa di Carta Corea, questo il titolo originale per l’Italia del remake Coreano della celebre serie spagnola, debutta su Netflix il 24 giugno. E un primo teaser ne svela gli aspetti essenziali, confermando come l’ambientazione nel corso di un ideale processo di unificazione delle due Coree renda questa rivisitazione del format molto più carica di contenuti politici e di critica al sistema economico-sociale di quanto non fosse l’originale spagnolo. La Casa di Carta Corea racconta l’impresa di un gruppo criminale realizzata nel momento più delicato per la storia della Corea del Nord e del Sud, la creazione di una nuova unione economica. Una rivoluzione in cui però, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Ladi, questo il titolo originale per l’Italia del remakeno della celebrespagnola, debutta suil 24. E un primone svela gli aspetti essenziali, confermando come l’ambientazione nel corso di un ideale processo di unificazione delle due Coree renda questa rivisitazione del formatpiù carica di contenuti politici e di critica al sistema economico-sociale di quanto non fosse l’originale spagnolo. Ladiracconta l’impresa di un gruppo criminale realizzata nel momento più delicato per la storia delladel Nord e del Sud, la creazione di una nuova unione economica. Una rivoluzione in cui però, ...

