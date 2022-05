Il ricordo di Falcone, Rocky Balboa o Miss Detective? La tv del 20 maggio (Di venerdì 20 maggio 2022) Per la prima serata in tv, venerdì 20 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The band”, condotto da Carlo Conti. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Corsa contro il tempo”: nella fiaschetta di Philip Hanch, che muore investito da un camion c’è una neurotossina letale che Kasie e Jimmy inalano inavvertitamente. La vittima faceva parte di un gruppo eversivo. RaiTre alle 21.20 proporrà il documentario “Chiedi chi era Giovanni Falcone”. Per il trentesimo anniversario della strage di Capaci, Rai Documentari in coproduzione con Indigo Stories ha realizzato questo ritratto di Giovanni Falcone, nella forma del racconto di un uomo normale e, al tempo stesso, speciale. Nel documentario si evidenzia il lato meno conosciuto del giudice palermitano: il suo lato privato, quello ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 20 maggio 2022) Per la prima serata in tv, venerdì 20su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The band”, condotto da Carlo Conti. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Corsa contro il tempo”: nella fiaschetta di Philip Hanch, che muore investito da un camion c’è una neurotossina letale che Kasie e Jimmy inalano inavvertitamente. La vittima faceva parte di un gruppo eversivo. RaiTre alle 21.20 proporrà il documentario “Chiedi chi era Giovanni”. Per il trentesimo anniversario della strage di Capaci, Rai Documentari in coproduzione con Indigo Stories ha realizzato questo ritratto di Giovanni, nella forma del racconto di un uomo normale e, al tempo stesso, speciale. Nel documentario si evidenzia il lato meno conosciuto del giudice palermitano: il suo lato privato, quello ...

