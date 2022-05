(Di venerdì 20 maggio 2022) Poco più di un allenamento in attesa del gran finale di stagione agi. IlMadrid saluta il Bernabeu con un pareggio che consente ad Ancelotti di perfezionare il rodaggio in vista della finale ...

Advertising

RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Il Real pensa alla Champions e va in bianco, il Levante saluta con orgoglio #liga #realmadrid - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Il Real chiude la Liga con un pari pensando alla Champions - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Il Real chiude la Liga con un pari pensando alla Champions - ETGazzetta : Il Real chiude la Liga con un pari pensando alla Champions - sportmediaset : Il Real pensa alla Champions e va in bianco, il Levante saluta con orgoglio #liga #realmadrid… -

Poco più di un allenamento in attesa del gran finale di stagione a Parigi. IlMadrid saluta il Bernabeu con un pareggio che consente ad Ancelotti di perfezionare il rodaggio ... macomunque ...La Pallacanestro Viola ha affrontato in gara 3 laSebastiani Rieti , si interrompe al primo turno il Play Off della Pallacanestro Viola che ha ... Sicosì la prima frazione di gioco sul 18 a ...Al Bernabeu finisce 0-0: i campioni di Spagna si preparano ora alla finale di Champions. Il Levante saluta con un poker al Rayo Vallecano ...Corsa Villarreal-Athletic per la Conference, sfida a 3 per non retrocedere. Il quadro della 38/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA) (ANSA) ...