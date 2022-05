Il presidente Lega calcio Casini: 20 troppe squadre di A? Parliamone (Di venerdì 20 maggio 2022) Venti squadre in Serie A sono troppe? Lorenzo Casini, presidente della Lega calcio, ha risposto così in occasione del forum "Il calcio che l'Italia si merita", organizzato dal Corriere dello Sport: "Se guardiamo le altre leghe europee, la risposta è no. Però è indubbio che negli anni il progetto della Serie A è cambiato tanto, è un tema che va discusso anche con le altre leghe". Sull'argomento futuro del calcio è intervenuto anche il presidente della Lega di B, Balata: "Noi siamo contrari, almeno nel nostro campionato, alle seconde squadre e riteniamo che oggi un modello di calcio giovanile italiano di grande livello esista e si chiami campionato di Serie B: lo abbiamo dimostrato, con ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 20 maggio 2022) Ventiin Serie A sono? Lorenzodella, ha risposto così in occasione del forum "Ilche l'Italia si merita", organizzato dal Corriere dello Sport: "Se guardiamo le altre leghe europee, la risposta è no. Però è indubbio che negli anni il progetto della Serie A è cambiato tanto, è un tema che va discusso anche con le altre leghe". Sull'argomento futuro delè intervenuto anche ildelladi B, Balata: "Noi siamo contrari, almeno nel nostro campionato, alle secondee riteniamo che oggi un modello digiovanile italiano di grande livello esista e si chiami campionato di Serie B: lo abbiamo dimostrato, con ...

