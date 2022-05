(Di venerdì 20 maggio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “L’amore è l’unico tesoro che potete accumulare in questo mondo”. O grande taumaturgo Sanaccresci il nostro amore verso Dio e verso il prossimo. Aiutaci a fare il bene e ad evitare il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

santegidionews : 'Può andare la storia contro la corrente delle coscienze?' sono parole di San Giovanni Paolo II nato il #18maggio 1… - zazoomblog : Il Pensiero di San Charbel per oggi 20 Maggio 2022 – Video - #Pensiero #Charbel #Maggio #Video - massimo_san : RT @davide_dormino: Se vogliamo un mondo libero dobbiamo liberare Julian Assange! Ho scritto un pensiero su #Assange per @Artventuno sotto… - IvanaIv29438384 : RT @santegidionews: 'Può andare la storia contro la corrente delle coscienze?' sono parole di San Giovanni Paolo II nato il #18maggio 102… - LemmaAndrea : RT @santegidionews: 'Può andare la storia contro la corrente delle coscienze?' sono parole di San Giovanni Paolo II nato il #18maggio 102… -

Libertas San Marino

Questa sera alle 21,15 a Modena presso Villa Pignatti Morano Strada Chiesa SalicetaGiuliano 22/2, il vicedirettore de La Verità Francesco Borgonovo e l'editore Maurizio Murelli ...del...MARTEDÌ 7 GIUGNO 2022, ORE 21 PARCO DI CASCINA VIGNA VIAFRANCESCO DI SALES 188 - CARMAGNOLA (... Un maggior successo ha riscosso Va'(1988) che, trasmesso dalle reti RAI, gli è valso un ... San Marino. La Serenissima: "Scrivere il proprio pensiero sulle nostre colonne non è giornalismo abusivo" - libertas Il governatore non ha risparmiato attacchi anche al Comune di Napoli per la questione dei contributi destinati al San Carlo ...– È uno dei 10 santi proclamati la scorsa domenica 15 maggio 2022. – Nella udienza generale di mercoledì 18 maggio Papa Francesco ha espresso gioia per la sua canonizzazione. – “In “Fratel Carlo” poss ...