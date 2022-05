Il Paradiso Delle Signore 7 Anticipazioni: Marta Ha Un Nuovo Fidanzato! (Di venerdì 20 maggio 2022) Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 7: con la nuova stagione, è previsto il tanto atteso ritorno di Marta, che però porta Delle novità inaspettate che riguardano la sua vita sentimentale… La sesta stagione de Il Paradiso Delle Signore è giunta al termine. Per questo motivo, iniziano a trapelare le prime Anticipazioni sulle nuove vicende che i telespettatori potranno seguire dopo l’estate. Al centro dell’attenzione potrebbe esserci Marta, con il suo tanto atteso ritorno, che però potrebbe non portare buone notizie ai fan della coppia Marta-Vittorio. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Il Paradiso Delle ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 20 maggio 2022)Il7: con la nuova stagione, è previsto il tanto atteso ritorno di, che però portanovità inaspettate che riguardano la sua vita sentimentale… La sesta stagione de Ilè giunta al termine. Per questo motivo, iniziano a trapelare le primesulle nuove vicende che i telespettatori potranno seguire dopo l’estate. Al centro dell’attenzione potrebbe esserci, con il suo tanto atteso ritorno, che però potrebbe non portare buone notizie ai fan della coppia-Vittorio. Ecco che cosa sta per succedere.Il...

