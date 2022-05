Il papà del bimbo travolto dall’auto nell’asilo: “Pensarlo agonizzante mi toglie il respiro, ma ho perdonato” (Di venerdì 20 maggio 2022) È un esempio di fede e di umana dignità di fronte al dolore più grande che si possa provare nella vita il papà del piccolo Tommaso, il bambino travolto dall’auto che ha fatto irruzione nell’asilo dell’Aquila, provocando la morte del piccolo e il ferimento di altri bambini. Anzi, basterebbe dire che Patrizio D’Agostino, il papà del bimbo ucciso mercoledì a scuola, è un esempio: punto. E le sue parole – che la Repubblica oggi registra in un’intervista a cuore aperto – lo testimoniano dalla prima all’ultima. «È stata una fatalità, una disgrazia. La madre dei gemellini non c’entra nulla, non coviamo un senso di vendetta nei confronti di quella donna. Sarà disperata quanto noi, anche la sua vita in fondo è stata rovinata. Si vede che il Signore aveva bisogno di un angelo e ha scelto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 maggio 2022) È un esempio di fede e di umana dignità di fronte al dolore più grande che si possa provare nella vita ildel piccolo Tommaso, il bambinoche ha fatto irruzionedell’Aquila, provocando la morte del piccolo e il ferimento di altri bambini. Anzi, basterebbe dire che Patrizio D’Agostino, ildelucciso mercoledì a scuola, è un esempio: punto. E le sue parole – che la Repubblica oggi registra in un’intervista a cuore aperto – lo testimoniano dalla prima all’ultima. «È stata una fatalità, una disgrazia. La madre dei gemellini non c’entra nulla, non coviamo un senso di vendetta nei confronti di quella donna. Sarà disperata quanto noi, anche la sua vita in fondo è stata rovinata. Si vede che il Signore aveva bisogno di un angelo e ha scelto ...

