Il nuovo governo di Macron conferma la svolta post-ideologica (Di venerdì 20 maggio 2022) Emmanuel Macron, dopo aver vinto le presidenziali francesi per la seconda volta consecutiva, ha incaricato il nuovo governo, che però potrà avere una durata più o meno lunga a seconda di quello che succederà nelle urne tra poche settimane. Due sono le questioni che possono balzare subito agli occhi. Anzitutto le tempistiche: l’inquilino dell’Eliseo, rispetto InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 20 maggio 2022) Emmanuel, dopo aver vinto le presidenziali francesi per la seconda volta consecutiva, ha incaricato il, che però potrà avere una durata più o meno lunga a seconda di quello che succederà nelle urne tra poche settimane. Due sono le questioni che possono balzare subito agli occhi. Anzitutto le tempistiche: l’inquilino dell’Eliseo, rispetto InsideOver.

Advertising

fattoquotidiano : Ucraina, Crippa (M5s): “Nuovo voto sull’invio di armi, nella risoluzione di marzo il governo si era impegnato alla… - Mario44623861 : RT @MessoraClaudio: Stato di emergenza dichiarato di nuovo per tutto il 2022. Ma voi ricordate che per una qualsiasi altra guerra, dai Balc… - sardo1951 : RT @MisssFreedom: Natalia Aspesi: “La pace? E l'avvocatino #Conte come pensa di ottenerla? Lasciando che le truppe di Mosca arrivino a Trie… - BitterStinger : RT @MisssFreedom: Natalia Aspesi: “La pace? E l'avvocatino #Conte come pensa di ottenerla? Lasciando che le truppe di Mosca arrivino a Trie… - CardelliAc : RT @MisssFreedom: Natalia Aspesi: “La pace? E l'avvocatino #Conte come pensa di ottenerla? Lasciando che le truppe di Mosca arrivino a Trie… -