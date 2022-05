Il grigio apparato del Pd si scaglia contro CasaPound. Ma in fondo, cos’è il Pd? (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag – Il Pd non vuole la manifestazione di CasaPound, il 28 maggio a Roma. D’altronde, ogni giorno un deputato del Pd si sveglia e pensa di vietare qualcosa che non sia il Pd. E’ l’insostenibile leggerezza del non essere qualcosa, pensandosi qualcuno mentre si osserva gli altri. Fattore di riflessione spettrale in assenza di superficie, superficiale reagente in versione specchio ustorio. In fondo, cos’è il Pd? Provate a far ridere il Pd Informe partito che tira avanti a suon di banalità, copia incollando frasi fatte e indignazione un tanto all’etto, il chilo è troppo impegnativo. Neppure il vezzo della sana ironia, abbarbicato al sorriso a denti stretti in un fanciullesco girotondo di battute da Cucciolone. Provate a far ridere Letta, vi verrà da piangere. Più non dice, più mantiene consenso, il Pd. Più dice più viene da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag – Il Pd non vuole la manifestazione di, il 28 maggio a Roma. D’altronde, ogni giorno un deputato del Pd si sveglia e pensa di vietare qualcosa che non sia il Pd. E’ l’insostenibile leggerezza del non essere qualcosa, pensandosi qualcuno mentre si osserva gli altri. Fattore di riflessione spettrale in assenza di superficie, superficiale reagente in versione specchio ustorio. Inil Pd? Provate a far ridere il Pd Informe partito che tira avanti a suon di banalità, copia incollando frasi fatte e indignazione un tanto all’etto, il chilo è troppo impegnativo. Neppure il vezzo della sana ironia, abbarbicato al sorriso a denti stretti in un fanciullesco girotondo di battute da Cucciolone. Provate a far ridere Letta, vi verrà da piangere. Più non dice, più mantiene consenso, il Pd. Più dice più viene da ...

