Il Governo israeliano perde la maggioranza in Parlamento

(Di venerdì 20 maggio 2022) Una deputata arabo-israeliana ha accusato ildi essersi spostato troppo a destra ed è quindi passata all’opposizione. Non c’è così più lain. Ilin minoranza per ilDa giovedì ilè in minoranza in. Ghaida Rinawie Zoabi, deputata arabo-israeliana del partito di sinistra Meretz, ha infatti dichiarato di non voler più sostenere la coalizione guidata dal Primo Ministro Naftali Bennett. Quest’ultimo si ritrova così con soli 59 parlamentari su 120 ad appoggiarlo alla Knesset (il). La deputata in un certo senso responsabile della pericolosa perdita della ...

Da giovedì ilè in minoranza in Parlamento: Ghaida Rinawie Zoabi, deputata del partito di sinistra Meretz, ha infatti detto di non voler più sostenere la coalizione guidata dal primo ministro ...I tempi non sono maturi e secondo ilitaliano non lo saranno fino a quando non ...del nuovo progetto di un gasdotto sottomarino tra Turchia e il più grande giacimento offshore, il ... Il governo israeliano rischia grosso Di conseguenza Bennett guida da adesso di fatto un governo di minoranza, con il sostegno alla Knesset di soli 59 deputati su 120. ANSA Israele: Bennett in minoranza dopo defezione deputata araba. (ANS ...MEMO e PIC. La polizia militare non aprirà un'indagine contro le forze di difesa israeliane (IOF) sull'uccisione della giornalista di Al Jazeera Shireen ...